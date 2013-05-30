Объем реализации промпродукции в Украине за 4 месяца составил 370,7 млрд грн

В Украине объем реализации промышленной продукции в январе-апреле 2013 года в денежном выражении составил 370,731 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, 64,5% реализованной продукции, или 238,967 млрд грн, приходится на перерабатывающую промышленность, 22,7%, или 84,008 млрд грн, - на поставку электроэнергии, газа и пара, 12,3%, или 45,784 млрд грн, - на добывающую промышленность.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область - 70,275 млрд грн, Днепропетровскую - 69,749 млрд грн, Запорожскую - 24,328 млрд грн, Луганскую область - 23,413 млрд грн и город Киев - 24,481 млрд грн.

Также сообщается, что оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (апрель 2013 г. к апрелю 2012 г.) не изменился, а по сравнению с мартом 2013 года - вырос на 6,5%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в годовом выражении вырос на 9,9% по сравнению с мартом 2013 года - на 0,9%.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в первом квартале 2013 года в денежном выражении составил 272,783 млрд грн. Оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года снизился на 7,5%, по сравнению с февралем 2013 года - вырос на 6,9%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года вырос на 7,3%, по сравнению с февралем 2013 года - на 13,4%.