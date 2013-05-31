Renault ведет переговоры о сотрудничестве с Mitsubishi

Автомобилестроительная группа Renault SA рассматривает возможность сотрудничества с японским производителем Mitsubishi Motors, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Как подчеркнул представитель Renault, речь идет именно о совместном проекте двух автогигантов, перекрестного владения акциями друг друга не будет.

В настоящее время идет рассмотрение около 30 проектов с одновременным участием в них Renault, Mitsubishi и Nissan. 43,4% акций последнего контролирует французский автопроизводитель. Nissan владеет лишь 15% акций Renault.

Что касается Mitsubishi, то в 2010 году японский автогигант уже планировал партнерство с французским концерном PSA Peugeot Citroen, но затея не удалась.