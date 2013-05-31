«Антонов» готовит модернизированный Ан-70 к показу на авиасалоне во Франции

Государственное предприятие «Антонов» в рамках своего участия в юбилейном 50-м Международном авиакосмическом салоне Le-Bourget-2013, который пройдет 17-23 июня во Франции, планирует подготовить к показу модернизированный транспортный самолет Ан-70.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Антонов» действительно планирует к показу в Le-Bourget-2013 Ан-70», - сообщили в пресс-службе.

На предприятия также уточнили, что ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более производительные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70.

«Таким образом, Ан-70 получил достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем», - сообщили на предприятии, добавив, что в настоящее время, совместно с российскими экспертами завершается программа предварительных испытаний самолета, за которыми последует окончательный этап совместных государственных испытаний.

Кроме того, в рамках участия в авиасалоне «Антонов» покажет региональный реактивный самолет Ан-158.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

В конце 2012 года генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявлял, что создание серийного производства самолетов Ан-70 возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. Чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо порядка 100-150 млн долларов.

В апреле 2013 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Российская сторона не исключает возможности вернуться к первоначальным договоренностям с Украиной о совместном производстве военно-транспортного самолета Ан-70.

24 мая 2013 года вице-премьер-министр Юрий Бойко по итогам встречи с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным заявил, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70, участие в создании ракеты-носителя «Зенит» и в строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке РФ.