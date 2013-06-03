Кабмин установил оптимальную долю иностранных деталей в украинской сельхозтехнике

Кабинет министров Украины определил оптимальную долю иностранных деталей в сельскохозяйственной технике отечественного производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, размещенном на веб-портале правительства.

В частности, оптимальный уровень локализации для тракторов с мощностью двигателя до 89 кВт определен на уровне 20%, для тракторов с мощностью двигателя более 89 кВт – 35%, для самоходных опрыскивателей – 25%, специальных автомобилей сельскохозяйственного назначения – 35%, самоходных комбайнов – 35%, прицепных комбайнов – 35%.

Как ожидается, в будущем это поможет отечественным машиностроительным предприятиям овладеть производством комплектующих мирового уровня для собственной инновационной сельхозтехники. Кроме того, это позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, благодаря чему станет возможной реализация пятилетнего производственного плана, предусматривающего поставку аграриям 10 тыс. высокопродуктивных комбайнов и 20 тыс. мощных тракторов.

В пресс-службе Минагропрода также напомнили, что министр Николай Присяжнюк не единожды настаивал на необходимости существенного обновления парка сельскохозяйственной техники украинских агрохозяйств, для чего в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы заложен механизм льготного кредитования проектов модернизации машиностроения и привлечения инвестиций под государственные гарантии для создания современных производств техники. В частности, на сегодняшний день таких проектов насчитывается пять.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн. В рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы министерство намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году. При этом, по данным Минагропрода, нехватка техники, в частности зерноуборочной, влечет ежегодные потери порядка 6 миллионов тонн урожая зерновых, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доля импортной техники в отечественном АПК равна 80% - Азаров