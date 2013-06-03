«Запорожсталь» в январе-мае увеличила производство стали до 1,6 млн тонн

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года годом увеличил производство стали на 0,4% - до 1,553 млн тонн с 1,548 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, за 5 месяцев 2013 года по сравнению с январем-маем прошлого года производство проката выросло на 3,7% - до 1,329 млн тонн, а чугуна - сократилось на 1,8%, до 1,306 млн тонн.

В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года производство чугуна сократилось на 16,3% - до 230,3 тыс. тонн, стали - на 15,5% - до 279,7 тыс. тонн, проката - на 9,2% - до 250 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.