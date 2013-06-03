Набсовет Ингулецкого ГОКа продлил полномочия исполняющего обязанности гендиректора до 1 июля

Наблюдательный совет Ингулецкого горно-обогатительного комбината (ИнГОК, Кривой Рог), входящего в горно-металлургическую группу «Метинвест», продлил срок полномочий исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Герасимчука.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, срок полномочий и.о. генерального директора комбината продлен на период со 2 июня по 1 июля.

Напомним, что ранее Герасимчуку уже продлевался срок пребывания на должности и.о. гендиректора комбината.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-Холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.