Украина за 4 месяца сократила реализацию металлургической продукции на 6,8%

Украина в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 6,8% - до 72,250 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2013 года по сравнению с январем-апрелем 2012 года Украина сократила объем реализации продукции машиностроения на 9,2% - до 34,268 млрд грн.

При этом в апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года реализация металлургической продукции снизилась на 6,9%, а реализация продукции машиностроения упала на 3,4%.

Также в январе-апреле реализовано добытых металлических руд на 21,101 млрд грн, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2012 года реализация увеличилась на 5,6%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

При этом Украина увеличила объем реализации продукции машиностроения на 4,27% - до 140,569 млрд грн.

Напомним, продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.