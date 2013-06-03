Украина за 5 месяцев сократила на 26% производство стальных труб

В Украине, по оперативным данным, за январь-май 2013 года производство стальных труб сократилось на 26% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года - до 714 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», среднесуточное производство труб за 5 месяцев, а также в мае составило 4,7 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2012 г. производство стальных труб сократилось по сравнению с 2011 годом, на 9% - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,222 млн тонн.