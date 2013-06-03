"Киевпасстранс" презентовал трамвай собственного производства “Каштан-2”

Коммунальное предприятие “Киевпасстранс” представило председателю КГГА Александру Попову трамвай собственного производства “Каштан-2”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Попову был представлен трехсекционный трамвай, ориентировочная стоимость которого - 9 млн. 400 тыс. грн.

Презентованный «Каштан-2» имеет длину более 30 м и вместимость до 300 пассажиров с долей низкого пола 40-45%, при этом уровень низкого пола имеет каждая секция (в отличие от трамвайных поездов, которые поставлялись ранее отечественными производителями «Татра-Юг» и Киевским заводом электротранспорта).

Попов пообщался с коллективом экспериментального цеха, который непосредственно занимался изготовлением поезда, и вручил благодарности работникам предприятия за досрочное выполнение задания по разработке и изготовлению нового трехсекционного трамвая.

«Изготовлять собственные трамвайные поезда – это значительно дешевле, чем покупать отечественные аналоги, не говоря уже о трамваях европейского производства. На базе «Киевпасстранса» в течение года специалисты способны выпускать около 20 трамвайных поездов. В первую очередь мы планируем обеспечить Киев новым современным экологическим трамвайным транспортом, а после будем рассматривать возможность выйти на рынок не только украинский, но и реализовывать наши трамваи за рубежом», – сказал Попов.

Также председатель КГГА отметил, что благодаря производству собственного трамвая у Киева появился ряд предложений от компаний из разных стран относительно дальнейшего сотрудничества в этой области.

Как говорится в сообщении, доля низкого уровня пола трамвайного вагона – это один из факторов, который определяет современность конструкции транспортного средства. Он обеспечивает возможность пользоваться трамвайным сообщением пассажирам с особыми потребностями, в частности, в креслах-колясках, ускоряет обмен пассажиров на остановках, создает условия повышения скорости сообщения.

Трамвайный поезд отвечает современным характеристикам общественного транспорта: улучшен дизайн; удобный салон, двери в зоне низкого уровня пола оборудованы откидной рампой для заезда кресел-колясок; современное электронное информационное обеспечение, в том числе и для лиц с изъянами зрения; система кондиционирования воздуха для пассажиров и водителя.

Надежность ходовой системы гарантируют новые тележки с усовершенствованной тормозной системой. Современная электронная система управления тягой на IGBT-модулях с рекуперацией характеризует европейский уровень технологий энергосбережения до 40% в сравнении со старым подвижным составом и обеспечивает надежность, безопасность и плавность динамических характеристик нового трамвая.

При изготовлении вагонов и поезда применен принцип оптимального соотношения цены и качества комплектующих изделий, отмечают в КГГА.

Как сообщал УНИАН, по поручению Попова специалисты коммунального предприятия «Киевпасстранс» изготовили первый современный трамвайный вагон модели Т-3UА-3, который был презентован в декабре 2011 года. Этот вагон длиной 15,2 м и вместимостью 148 пассажиров имеет долю низкого уровня пола более 40%.

На производственных площадях КП «Киевпасстранс» изготовлено шесть таких вагонов, которые эксплуатируются на линии скоростного трамвая на Троещине.

Трамвайный вагон Т-3UА-3 (Каштан) стал базовой моделью по созданию семейства киевских трамваев длиной 15 и 31 м для обслуживания различных по мощности пассажирских потоков.