Украина закрепила за собой 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна

Украина в январе-апреле 2013 года закрепила за собой 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна, увеличив производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% - до 9,665 млн тонн, сообщается на сайте Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association).

При этом в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года Украина сократила производство чугуна на 0,7% - до 2,393 млн тонн.

Согласно сообщению, по итогам 4 месяцев 2013 года крупнейшим мировым производителем чугуна с показателем 238,878 млн тонн (+7,6%) остается Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли Япония (+2,6%, 27,357 млн тонн), Россия (-1,7%, 16,605 млн тонн), Индия (+20,9%, 16,446 млн тонн), Южная Корея (-6,6%, 12,959 млн тонн), США (-7,3%, 10,588 млн тонн), Украина (+0,7%, 9,665 млн тонн), Германия (+0,3%, 9,097 млн тонн), Бразилия (-3,5%, 8,771 млн тонн) и Тайвань (+15,5%, 4,025 млн тонн).

Общий объем производства чугуна в 38 странах мира за 4 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 4,6% - до 389,082 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине производство чугуна в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 0,8% - до 9,667 млн тонн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом, по данным World Steel Association (WSA), производство чугуна в Украине сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При этом общий объем производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году - 1082,729 млн тонн).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.