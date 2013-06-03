Попов говорит, что Киев создаст собственный электроавтобус до конца года

Трудовой коллектив КП «Киевпасстранс», который построил экспериментальный трехсекционный трамвайный поезд «Каштан-2», готов осуществить разработку экспериментального образца электроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом стало известно сегодня во время встречи председателя КГГА Александра Попова с сотрудниками экспериментального цеха КП «Киевпасстранс».

«Безусловно, электротранспорт – это будущее. Он экономен, удобен и экологически чистый. Впрочем, покупать электроавтобусы в Европе – слишком дорого и нецелесообразно. Особенно учитывая то, что у Киева достаточно и квалифицированных кадров, и производственных мощностей, чтобы уже в этом году создать экспериментальный образец собственного электроавтобуса», – сказал Попов.

Во время встречи в КП «Киевпасстранс» презентовали предложения относительно создания нового вида общественного транспорта на базе троллейбуса. Однако электробусы не привязаны к сети, а ездят на аккумуляторных батареях, которые заряжают на конечных остановках. При создании первого прототипа КП «Киевпасстранс» будет использовать преимущественно детали отечественного производства, кроме тех, которые не изготовляются в Украине.

В то же время, Попов отметил, что наладить серийное производство электротранспорта нового поколения Киев может в кооперации с иностранными компаниями. В частности, заинтересованность в сотрудничестве с украинской столицей в области строительства общественного транспорта уже выразили компании из Австрии, Чехии, России и Китая.

Как сообщал УНИАН, в апреле Попов в Вене обсудил с представителями компании Siemens возможности создания совместного австрийско-украинского предприятия по производству автобусов с электродвигателями на базе коммунального предприятия «Киевпасстранс».