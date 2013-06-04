Госфонды Дубая и Абу-Даби создают пятого в мире производителя металла стоимостью 15 млрд долл.

Госфонды Дубая и Абу-Даби после пяти лет переговоров пришли к соглашению о слиянии металлургических комбинатов по производству алюминия и создания на их основе предприятия, которое станет пятым в мире производителем металла с рыночной стоимостью в 15 миллиардов долларов, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Financial Times.

Инвестиционный фонд Дубая Dubal, который контролируется госхолдингом Investment Corporation of Dubai, и госфонд Абу-Даби - Mubadala Development Company - будут владеть равной долей в СП Emirates Global Aluminium, производственная мощность которого, как ожидается, составит 2,4 миллиона тонн алюминия в год. Завершение слияния мощностей ожидается в следующем году.

Главой Emirates Global Aluminium станет гендиректор Dubal - Абдулла Калбан.

Сотрудничество Дубая и Абу-Даби в металлургическом секторе началось в 2006 году, когда был создано совместное предприятие - Emirates Aluminium.

Справка УНИАН. В Украине единственный производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год - ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат». В 2004 г. владельцем комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира. В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте в 2007 г. путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В апреле 2011 года "РусАл" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45% себестоимости продукции). По итогам 2011 года чистый убыток предприятия составил 131,2 миллиона гривен. Затем начались судебные разбирательства.

Президент Виктор Янукович видит два пути в возобновлении работы единственного в Украине производителя первичного алюминия: выполнение инвестобязательств собственником или его смена.