«Метинвест» заключил договор с «Укрзализныцей» на перевозку продукции со скидкой 20%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» достигла соглашения с «Укрзализныцей» на перевозку продукции «Азовстали» и ММК им. Ильича железнодорожным транспортом, получив 20% скидку, сообщили в компании.

«В течение года предприятия группы перевезут в Мариупольский морской торговый порт 3,2 млн тонн металлопродукции со скидкой 20% от действующего железнодорожного тарифа», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, «Метинвест» в значительной степени откажется от автомобильных перевозок в Мариуполе, обеспечив переход предприятий группы с автомобильного транспорта на железнодорожный при перевозках продукции с 1 июня.

В компании отметили, что решение осуществлять перевозки продукции с «Азовстали» и ММК им. Ильича по железной дороге принято группой «Метинвест» для сохранения дорожной инфраструктуры Мариуполя.

«Мы пошли навстречу жителям Мариуполя и решили существенно сократить автомобильные перевозки, заменив их железнодорожными. В условиях неопределенности на внешних рынках и нестабильного спроса на металлопродукцию мы обеспечили «Укрзализныце» гарантированное увеличение объема грузоперевозок на ближайший год. В свою очередь «Укрзализныця» согласилась предоставить «Метинвесту» скидку на железнодорожные перевозки в размере 20%», - отметил гендиректор группы Игорь Сырый.

В пресс-службе также подчеркнули, что переход на железнодорожные перевозки потребует от «Метинвеста» реализации дополнительных организационных мероприятий и финансовых затрат, направленных на техническое перевооружение пунктов погрузки.

Ранее, 23 апреля 2013 года состоялась встреча мэра г. Мариуполя Юрия Хотлубея с гендиректором «Метинвеста» Игорем Сырым, руководителями ММК им. Ильича и «Азовстали».

На встрече обсуждались вопросы сохранности автомобильных дорог Мариуполя.

При этом комбинаты выразили готовность значительно уменьшить автоперевозки своей продукции и перейти на железнодорожные перевозки в случае, если не пострадают их производственные процессы и удастся изменить тарифную политику «Укрзализныци».

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году комбинат сократил чистую прибыль на 43,4% - до 3,534 млрд грн с 6,249 млрд грн в 2011 году.