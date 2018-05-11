Аптечный рынок в преддверии больших перемен

Компания по приведению украинских норм и правил в соответствие европейским докатилась до фармацевтического рынка. Так, соотечественники, разбалованные обилием аптек, которые, особенно в крупных городах, встречаются почти на каждом шагу, скоро могут такой «прелести» лишиться. Фармбизнес ждут большие перемены и очередной передел.

Все от «надлежащей практики»

Проблемы качества лекарственных препаратов волнуют не только потенциальных покупателей, но и фармпроизводителей. Их, с одной стороны, государство жестко обязывает соблюдать все нормативы производства и требования к препаратам, а с другой – им без этого невозможно сохранить за собой хоть какую-то часть отечественного рынка, не говоря уже о выходе на зарубежные.

Украина, как ни странно, в данном вопросе оказалась впереди многих своих бывших коллег по СССР. С 2010 года в нашей стране для производства лекарственных средств обязательными стали так называемые требования GMP (Надлежащая производственная практика). Это - европейская система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов, которая регулирует и гарантирует качество медтоваров. При этом стандарты GMP подтверждают качество всего производственного процесса.

Кстати, не все украинские фармфирмы сумели перейти на такие стандарты. По данным Гослекслужбы, с момента введения сертификации количество отечественных производителей лекарств сократилось на 23% и на 1 сентября 2012 года составляло 117 компаний.

И вот грядут новые перемены. С 15 февраля 2013 года наша страна обязала предоставлять сертификат GMP при ввозе импортных лекарств. При этом дистрибутор должен подтвердить, что его работа соответствует европейским критериям и получить сертификат GDP (Надлежащая дистрибьюторская практика). Для этого ему нужно подтвердить, в частности, стандарт условия транспортировки и хранения лекарственных препаратов. По информации чиновников Гослекслужбы, сейчас пока только единицы крупных дистрибуторов получили такой сертификат, впрочем, особых проблем с поставками того ли иного импортного лекарства у наших аптек это не вызвало – были созданы достаточные запасы. В Гослекслужбе ожидают, что все украинские дистрибуторы смогут получить сертификат GDP не ранее 2015 года.

Аптеки на европейский манер

Стремление Гослекслужбы соответствовать европейскому уровню этим не ограничивается. На днях ее глава Алексей Соловьев заявил, что Украина в рамках гармонизации нормативной базы с стандартами Европейского союза намерена внедрить еще один стандарт - GPP (Надлежащая аптечная практика). Этот сертификат будут получать аптечные учреждения, подтверждая таким образом, что они предоставляют качественную аптечную услугу, которая будет оцениваться по определенным критериям. Например, персонал сертифицированной аптеки должен иметь высшее фармацевтическое образование, провизор должен уметь предоставить полную информацию о тех лекарственных препаратах, которые есть в наличие, продавать рецептурные препараты только по рецепту.

По словам Соловьева, стандарты GPP сегодня успешно работают на рынке Евросоюза и уже переведены на украинский язык. «Сейчас европейские стандарты активно обсуждаются со специалистами фармотрасли. Они внимательно изучают, насколько требования могут быть применены к украинским условиям и что нуждается в модификации», - сказал глава Гослекслужбы.

Сроки внедрения стандартов GPP пока не установлены, переход планируется сделать плавным: требования GPP будут имплементированы в лицензионные условия, которые выполняют аптечные учреждения.

Кадры решают все

Фармацевты понимают озабоченность государства проблемами отрасли. Впрочем, они также осознают, что выполнить повышенные европейские требования многим из них будет не под силу. И дело тут не столько в нежелании работать лучше, сколько в том, что они могут не найти ресурсов для этого самого улучшения.

Между тем, аналитики считают, что в Украине, мягко сказать, многовато аптек. По данным Гослекслужбы, в городах одно аптечное учреждение обслуживает в среднем 2,8 тысячи человек, сельской местности - 2,2 тысячи. В Европе показатель составляет коло 3,5 тысячи. На фоне значительно более низкой покупательной способности украинцев, доходность наших аптек заметно уступает европейским «коллегам».

К тому же, давление регулятора на аптеки и пристальное внимание к ним контролирующих органов не создает предпосылок для развития.

По оценке директора одной из аптечных сетей Киева, потенциал выторга одной торговой аптечной точки в Украине в разы ниже, чем в Европе, а это – прямой сигнал инвестору выводить средства. «Конкуренция на розничном рынке фармацевтики очень серьезная, а более сильного стимула к понижению цены, чем конкуренция, сложно назвать. Розница сама себя довела до того, что наценки граничат с уровнем выживания или уже по некоторым препаратам преодолели его, - говорит он.

"Некоторые акты, которые принимаются в последнее время, приводят к еще большему понижению наценок и цены становятся еще ниже, чем бизнес себе позволял даже при самой сильной конкуренции. С другой стороны, идет процесс повышения требований к качеству услуг, соответствию помещений и т.д. Получается, что аптечный бизнес сегодня уже и так очень затратный, а все, что может привести к дальнейшему росту вложений, может вызвать абсолютно негативные последствия", - отмечает директор одной из аптечных сетей Киева.

Существенной проблемой для современных украинских аптек является и кадровый вопрос. Найти провизора с хорошим профильным образованием, позволяющим ориентироваться в фармацевтике, который при этом был бы отличным продавцом, сложно. «От работников аптек уже сегодня требуют высокого уровня знаний и все это при низком уровне оплаты труда, – поясняет Юрий Акулов, экс-топ-менеджер аптечной сети. – Достаточный уровень квалификации в большинстве случаев демонстрируют только те специалисты, которые получали образование еще в системе СССР, которым 40-45 лет».

«Фарммаркеты» прокололись

Большая часть, а именно: 80% участников розничного аптечного рынка Украины, по оценкам экспертов, – небольшие компании и частные аптеки, о выживании которых сегодня и стоит вопрос. Им приходится не только ориентироваться в лабиринтах постоянно меняющейся нормативной базы и следить за новыми фармацевтическими продуктами, но следовать современным торговым трендам.

Часто это получается не очень удачно. Например, специалисты уже отмечают фиаско, которое терпят популярные еще пару лет назад новые форматы, которые появились в аптечном сегменте. Так, уже подсчитываются убытки от внедрения «фарммаркетов» с открытой раскладкой. Такие аптеки продают массу товаров, которые не являются лекарственными препаратами или не медицинского назначения – косметику, парфюмерию, иногда даже бытовую химию.

Получается это у фарммаркетов хуже, чем у классических сетей товаров для дома, ведь в аптеку приходят за лекарством, а не за зубной пастой. При этом площадь, которую занимают фарммаркеты, как правило, в 2-3 раза больше, чем у «обычной аптеки», а бизнес всегда подсчитывает выторг с одного квадратного метра. «При существующем тренде регулирования цен на лекарственные препараты фарммаркеты становятся мало рентабельными, - считает Акулов. – Глупо получать маленькую прибыль с большой площади, поэтому новые аптечные учреждения опять открываются в стандартных форматах».

"Консолидация" на рынке

И все-таки, на фармацевтическом рынке не все так плохо – он один из немногих, кто на сегодня демонстрирует рост. По данным аналитической системы исследования рынка PharmXplorer/Фармстандарт компании Proxima Research, только в первом квартале 2013 года украинские аптеки увеличили продажи всех категорий товаров "аптечной корзины" в денежном выражении на 22%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 9,2 млрд грн. Продажи в натуральном выражении, которое исчисляется в количестве проданных упаковок, выросли на 10,7%, до 515 млн ед.

Эти цифры демонстрируют явную тенденцию удорожания товаров. Средневзвешенная стоимость одной упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам первого квартала в среднем по рынку выросла на 10,2% и составила 17,9 грн.

На товары украинского производства в аптеках в начале этого года приходилось 64% реализованных через аптечную сеть лекарственных средств, в то же время в денежном выражении доля отечественного производителя составляет 31% рынка. Налицо еще одна тенденция – украинская продукция значительно дешевле импортной. Пока это может дать толчок для развития собственной фармацевтики, ведь потребитель всегда отдает предпочтение более дешевым товарам. «Тренд импортозамещения на фармрынке - не явный, как в других отраслях, но есть, - рассказывает принципал инвестиционной компании Horizon Capital Константин Магалецкий. - С учетом развития нормативной базы и постоянных барьеров перед импортом лекарств, когда иностранным игрокам все сложнее развиваться в Украине со своей продукцией, местные фармкомпании наверняка воспользуются ситуацией».

По сути, такой прогноз означает, что импортных лекарств будет меньше, а украинские препараты будут дорожать. На фоне стратегии импортозамещения для аптек это может не однозначно закончиться. То, что хорошо потребителю, не всегда хорошо производителю и, как правило, всегда не хорошо для продавца – бизнесу не выгодно продавать дешевые товары, аптечный - не исключение.

По мнению аналитиков, не все аптеки смогут выжить в таких условиях. Первыми будут закрываться с небольшим выторгом. Очень ужесточится конкуренция - в больших городах можно будет забыть о 3-4 аптеках в одном здании.

Фармацевты ожидают, что в активную игру на рынке вступят аптечные сети. По оценкам аналитиков, минимальный размер сети, который позволяет «выйти в ноль» - три аптеки. Получать прибыль могут сети, в которых от 10 аптек, а оптимальной для развития является сеть, в которой боле 25 точек. Впрочем, и им нужно будет стремиться к укрупнению. Поэтому эксперты ожидают активизации сделок купли-продажи на фармацевтическом рынке.

Дистрибуторы, готовься к бою

Потенциальными покупателями аптек будут крупные аптечные дистрибуторы. Их сегодня в Украине зарегистрировано 537 отечественных и 850 - иностранных, при этом более 70% поставок лекарственных средств в аптечные сети осуществляет первая пятерка, в которую входят компании «БаДМ», «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «Фра-М» и «Вента».

Дистрибуторы очень заинтересованы в том, чтобы продажи их товара были эффективными. Для некоторых из них решение ясно - лучше иметь собственную торговую сеть, чем сотрудничать с партнером, даже очень хорошим. Поэтому крупные фармдистрибуторы начинают входить в розничную торговлю, а аптечные сети - обзаводиться собственными дистрибуторами. В прошлом году, например, входящий в группу SCM «Украинский аптечный холдинг», владеющий и управляющий сетями более чем из 200 фарммаркетов, аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков под брендами "Здравица", "Добрі ліки", "Аптека "Центральная", приобрел донецкого аптечного дистрибутора "А'СТА".

Вхождение в аптечный бизнес таких крупных инвесторов очень позитивно, ведь это дает аптекам ресурсы для развития. В то же время, когда у аптеки появляется инвестор, она перестает относиться к социальной сфере охраны здоровья населения и начинает выполнять сугубо бизнес-функцию – зарабатывать прибыль для своего бенефициара. Инструменты, которыми она при этом пользуется, могут быть разными. И если для получения доходов и повышения прибыльности нужно будет сократить ассортимент и повысить цену, инвестор, не сомневаясь, сделает это. Сможет ли его сдержать государство, пока не понятно.

Александра Иванец (для УНИАН)