В ЕС снизились цены промпроизводителей

Брюссель. В апреле 2013 года цены промышленных производителей по сравнению с мартом 2013 года снизились в зоне евро на 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года цены промышленных производителей сократились на 0,2% в обеих зонах.

В апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года цены в промышленности за исключением энергетики снизились на 0,2% в зоне евро и на 0,1% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе сократились на 1,6% в зоне евро и на 2,0% в ЕС-27. Цены на полуфабрикаты снизились на 0,4% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, цены на товары длительного использования не изменились в обеих зонах, на товары краткосрочного потребления – снизились на 0,1% в зоне евро, и не изменились в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в обеих зонах.

Рост цен промышленных производителей в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года зарегистрирован только в Латвии (1,1%), Дании (0,4%), Эстонии (0,2%), Кипре и Словакии (по 0,1%).

Наибольшее снижение цен было зарегистрировано в Великобритании (-1,5%), Бельгии (-1,4%), Греции и Нидерландах (по -1,3%).

В апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,6% в зоне евро и на 0,7% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 2,0% в зоне евро и на 2,8% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов сократились на 0,3% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27, цены на товары длительного потребления - выросли на 0,7% в зоне евро и на 0,6% в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления – выросли на 1,9% в зоне евро и на 2,1% в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,6% в зоне евро и на 0,7% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года зарегистрирован в Эстонии (11,3%), Румынии (4,9%), Бельгии (1,9%) и Латвии (1,8%).

Наибольшее снижение цен зарегистрировано в Греции (-2,4%), Польше (-2,1%), Швеции (- 1,7%) и Нидерландах (-1,5%).

В марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года цены промышленных производителей снизились на 0,2% в обеих зонах.