Кабмин продлил «АвтоКрАЗу» разрешение на экспорт автомобилей военного назначения

Кабинет министров Украины продлил статус спецэкспортера и право компании «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) на экспорт автомобилей КрАЗ военного назначения до 1 июня 2016 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «АвтоКрАЗ» получал продление разрешения на экспорт автомобилей военного назначения до мая 2013 года.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшил производство автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля, - до 89 авто.