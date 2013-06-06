Украине нужно ускорить модернизацию производства – Послание Президента к ВР

В условиях глобального кризиса Украине необходимо активизировать поиск внутренних резервов, ускорить модернизацию производства, повысить его конкурентоспособность.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во Вступительном слове к ежегодному посланию к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

По словам Януковича, мировая экономика в начале 2013 года не преодолела стагнацию. Ведущие экономические центры демонстрируют нестабильный рост или остаются в состоянии рецессии. Глобальный спрос на ключевые товары украинского экспорта также будет оставаться низким.

При этом конкурентная борьба на мировых рынках становится все более жесткой. В таких условиях для того чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, Украине необходимо активизировать поиск внутренних резервов, ускорить модернизацию производства, повысить его конкурентоспособность, отмечает Президент.

В этом году необходимо ускорить структурные реформы в национальной экономике и в то же время найти ответы на новые вызовы, порожденные глобальным экономическим кризисом. Ближайший период станет значительным испытанием для Украины, важным тестом политики реформ и развития.

Используя государственное финансирование и стимулирование конкретных экономических программ и проектов, необходимо поддержать национального производителя, помочь экспортерам, реализовать политику импортозамещения, отмечает Президент. В условиях кризиса и сокращения спроса очень важно ускорить процесс обновления производственных фондов, стимулировать внедрение технологических инноваций и энергосберегающих технологий. Это единственный путь к повышению конкурентоспособности отечественной экономики, считает Янукович.

Не менее важно и в дальнейшем вносить необходимые изменения в налоговое и бюджетное законодательство, отмечает он. Их цель - обеспечение социальной справедливости, выполнение бюджета, стимулирование экономического роста и развития территорий.

Весьма важно обеспечить консолидацию и максимально эффективное использование финансовых ресурсов государства. Для этого нужны изменения в финансовой системе, в т.ч. принятие специальных законов о деятельности Банка развития, Агентства по вопросам страхования экспорта и кредитования экспортеров, заявил Президент.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года к марту 2013 года составил 1,5%, по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%, к апрелю 2012 года спад составил 2,2%.