Цены производителей промпродукции в мае выросли на 3,1%

В Украине цены производителей промышленной продукции в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, выросли на 3,1%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с маем 2012 года) цены производителей промпродукции выросли на 1,9%, с начала года (май 2013 года против декабря 2012 года) рост составил 6,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в апреле 2013 года, по сравнению с мартом 2013 года, выросли на 2,5%, в годовом выражении (по сравнению с апрелем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 1%, с начала года (апрель 2013 года против декабря 2012 года) - выросли на 3,4%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

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