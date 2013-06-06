Кабмин хочет обложить налогом доходы от сдачи металлолома

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины узаконить с 1 января 2014 года налогообложение доходов физических лиц, полученных от продажи лома четных и цветных металлов, а также лома электрических аккумуляторов. Об этом говорится в законопроекте №2205а, поданном на рассмотрение в парламент 4 июня.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, цель документа – усовершенствовать механизм налогообложения доходов физлиц, полученных от сдачи металлолома, включая лом электрических аккумуляторов, что позволит увеличить поступления в местные бюджеты.

Как отмечается, проект закона требует согласования с Министерством доходов и сборов, Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики и Министерством юстиции.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Кабинет Министров Украины уже выносил на рассмотрение в парламент аналогичный законопроект, предполагавший установить ставки налога в 15% и 17% в зависимости от суммы дохода. Однако Верховная Рада документ не рассматривала.

24 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования некоторых налоговых норм». Среди изменений, вносимых законом в Налоговый кодекс, была, в том числе, и отмена налога на доходы физических лиц от сдачи лома черных металлов.