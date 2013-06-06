Сербия предложила Украине меткомбинат Zelezara Smederevo

Белград. Сербия просит Украину принять участие в модернизации металлургического комбината Zelezara Smederevo, сказал Президент Сербии Томислав Николич на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем в Белграде 6 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, Николич, в частности, сказал: «Я считаю, что Украина, как один из 10 крупнейших производителей стали в мире, с большими неисчерпанными источниками угля и руды, должна быть заинтересована в стратегическом партнерстве с нашим металлургическим комбинатом».

Он подчеркнул, что этот комбинат сегодня нуждается в инвестициях, модернизации. Николич согласился с тем, что это небольшая инвестиция для Украины, но, по мнению сербского Президента, это должно быть интересно нашему государству.

Янукович, в свою очередь, отметил, что в Украине пока нет ответа на вопрос относительно комбината Zelezara Smederevo, поскольку он пока изучается. «Когда будет сделано соответствующее экспертное заключение, будет ответ», - сказал глава украинского государства.

В то же время, он отметил, что в Украине есть огромный интерес стать стратегическим партнером, инвестором Сербии в металлургической отрасли.

Янукович выразил заинтересованность в контрольном пакете акций указанного предприятия для того, чтобы, объединившись с сербскими предпринимателями, возобновить его работу.

Президент напомнил, что Украина производит в год 35 млн тонн стали, и 800 тыс. тонн - это небольшая цифра для Украины. «Но нужно работать над модернизацией этого завода, нужно задействовать современные технологии, а для этого нужно вкладывать серьезные инвестиции, и как это делать, мы знаем, у нас есть огромный опыт», - сказал Янукович.

*** Меткомбинат Zelezara Smederevo (г. Смедерево, 50 км от Белграда) ранее давал седьмую часть совокупного экспорта Республики Сербия. Производственная мощность Zelezara Smederevo составляет порядка 2,2 млн тонн металлопродукции в год. Потерпев неудачу с поиском инвестора, правительство страны приняло решение перезапустить производство, а также предложило Беларуси купить металлургический завод Zelezara Smederevo, который в январе 2012 года американская компания U.S. Steel продала из-за убытков правительству Сербии за один доллар.