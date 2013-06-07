Производство ферросплавов в Украине сократилось на 22%

Украинские заводы ферросплавов за 5 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили суммарное производство ферросплавной продукции на 22,2% - до 331,6 тыс. тонн, сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца в январе-мае т.г. по сравнению с январем-маем 2012 года сократилось на 14% - до 251 тыс. тонн, ферромарганца - упало на 43,5% - до 36,5 тыс. тонн, ферросилиция - сократилось на 34,2% - до 41,4 тыс. тонн, а производство марганца металлического упало на 60,3% - до 2,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-май 2013 года Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 14,9% - до 216,7 тыс. тонн, Стахановский завод ферросплавов на 48,8% - до 43,6 тыс. тонн, а Запорожский завод ферросплавов сократил производство на 17,7% - до 71,3 тыс. тонн

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабинету министров, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам. В начале декабря руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет «Энергорынка» в срыве выполнения данного постановления правительства.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.