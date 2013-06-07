СКМ заявляет о непричастности к судебному делу по реприватизации "Криворожстали"

Финансово-промышленная группа СКМ не предпринимала никаких действий по возобновлению судебного следствия относительно признания незаконным приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым он отменил результаты приватизационного конкурса в 2004 г. по продаже 93,02% акций "Криворожстали", победителем в котором был признан консорциум «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС). Об этом говорится в официальном заявлении СКМ, размещенном на сайте компании.

"СКМ не известны причины возобновления Хозяйственным судом г. Киева судебного следствия относительно иска консорциума «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС) к ФГИУ о признании незаконным и отмене приказа ФГИУ", - говорится в заявлении. "Представители СКМ никаких заявлений или ходатайств в Хозяйственный суд г. Киева не подавали и в суд не являлись", - отмечается в заявлении компании.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Напомним, в июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз”, участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

100% акций СКМ принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.