«Укрэкоресурсы» обещают 5 комплексов по переработке бытовых отходов до конца года

Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» до конца 2013 года планирует открыть комплексы по переработке твердых бытовых отходов в пяти украинских городах, об этом сообщил директор госпредприятия Дмитрий Радионов на презентации нового производственного комплекса по сортировке отходов в Киеве.

«Мы хотим запустить аналогичные проекты в каждом регионе Украины. А до конца 2013 года мы планируем запустить еще 5 проектов по сортировке и переработке отходов – в Днепропетровске, Крыму, Николаеве, а также во Львове и Славянске», - сказал Радионов.

По его словам, инвесторы готовы вкладывать средства в подобные проекты, а единственное, что их отталкивает – это неуверенность относительно количества и регулярности поступления вторсырья. Радионов также заверил, что «Укрэкоресурсы» как государственное предприятие будет гарантировать инвесторам такие поступления.

Как ранее сообщал УНИАН, госпредприятие «Укрэкоресурсы» в 2013 году планирует инвестировать минимум 100 млн грн в мощности по сбору, заготовке и утилизации вторсырья.

По информации Радионова, это будут капитальные расходы с привлечением кредитных ресурсов. Предприятие уже получает предложения от банков по дешевому кредитованию таких проектов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году. Оно является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.

По предварительным данным, чистая прибыль предприятия в 2012 году составила более 27 млн грн, доходы - более 120 млн грн.