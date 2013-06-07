«АрселорМиттал Кривой Рог» готов защищать свои права на предприятие

Компания «АрселорМиттал Кривой Рог» готова противостоять попыткам подвергнуть сомнению право собственности на предприятие, что связано с иском промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" (ИМС) (ранее подконтрольного бизнесменам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку) к Фонду госимущества Украины (ФГИУ).

Об этом компания сообщила в комментарии УНИАН.

«АрселорМиттал Кривой Рог» не является стороной в этом процессе, однако мы слышали о таком иске 8 лет назад, и насколько мы понимаем, – дело возобновлено. Естественно, сейчас мы консультируемся с нашими юристами, чтобы лучше проанализировать ситуацию. Однако, при необходимости, мы готовы противостоять попыткам подвергнуть сомнению наше право собственности на предприятие», - подчеркнули на предприятии.

В компании отметили, что «АрселорМиттал» приобрела это предприятие в результате прозрачного и честного аукциона.

«По сути, это была самая прозрачная приватизация в истории независимой Украины. Приватизация состоялась 8 лет назад и нам кажется весьма странным возобновление столь старого судебного процесса», - сообщили в пресс-службе комбината.

В юридической фирме «Бейкер и Макензи», которая представляет интересы компании «АрселорМиттал Кривой Рог», озабочены развитием ситуации и уже изучают все правовые последствия данного дела.

«Мы, конечно, озабочены таким развитием ситуации, хотя «АрселорМиталл Кривой Рог» не является стороной в данном судебном споре и поэтому гипотетически можно предполагать, как в дальнейшем данный судебный спор повлияет на законные права и интересы компании», - сказал Пионтковский.

Пионтковский также отметил, что сейчас не совсем понятны правовые последствия, которые могут наступить в случае, если ИМС выиграет данный спор.

«Мы изучаем свою правовую позицию, все правовые последствия, которые могут иметь место, если ИМС выиграет данный судебный процесс против ФГИУ», - сказал Пионтковский.

Он отметил, что в результате данного судебного процесса «Криворожсталь» не вернется в собственность ИМС, но в последствии, если будут начаты другие судебные разбирательства, этот процесс будет служить вновь выявленным обстоятельством для реанимации других, которые были в свое время проиграны ИМС.

«Мы не можем исключить, что откроется «ящик Пандоры» - такое развитие не исключено. Общее впечатление у нас тревоги, это нас настораживает, поскольку теоретически — это возможность станет началом более длинного процесса, о котором мы пока еще не знаем», - сообщил Пионтковский.

Юрист отметил, что само начало процесса заставляет задуматься, что это все не случайно.

«Мы будем защищать свои права т. к. уверенны в своей правовой позиции, ведь мы выиграли самый открытый и прозрачный конкурс в истории Украины и заплатили рекордную сумму денег. Оснований для того, чтобы оспаривать второй приватизационный конкурс, нет», - подчеркнул юрист, - «Мы хотели бы заниматься бизнесом и развивать предприятие, тем более, что есть много вопросов, а не ходить в суды и заниматься какими-то склоками, которые были закончены, как нам казалось, еще в 2005 году».

Он отметил, что в 2006 году ИМС подал в Европейский суд по правам человека по данному вопросу.

«Как вы знаете в Европейский суд по правам человека можно идти в том случае, когда исчерпаны все средства национальной защиты. Сейчас Страсбургский суд может свободно закрыть дело», - сказал Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, финансово-промышленная группа СКМ заявила, что не предпринимала никаких действий по возобновлению судебного следствия относительно признания незаконным приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым он отменил результаты приватизационного конкурса в 2004 г. по продаже 93,02% акций "Криворожстали", победителем в котором был признан консорциум «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС).

При этом Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Напомним, в июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз”, участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

100% акций СКМ принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.