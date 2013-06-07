Украина и Сербия заинтересованы в упрощении условий ведения бизнеса

Украины и Сербия заинтересованы в устранении административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, выступая на украинско-сербском деловом форуме в Белграде, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Во время переговоров с руководством Сербии мы договорились, что правительства приложат дополнительные усилия, направленные на устранение административных барьеров в предпринимательской сфере», - сказал Янукович.

По его убеждению, это позволит малому и среднему бизнесу активнее работать.

Янукович подчеркнул, что в Украине интенсивно внедряются реформы в сфере дерегулирования, в частности действуют новые Налоговый и Таможенный кодексы.

Глава государства также отметил, что, учитывая структуру и потенциал экономик обеих стран, следует объединить усилия и возможности украинских и сербских предприятий на таких перспективных направлениях, как энергетика, машиностроение, горнодобывающая, металлургическая, химическая и пищевая промышленности, транспорт, сельское хозяйство, строительство, фармацевтическая отрасль, внедрение экологически чистых технологий, а также туризм.

«Стоит рассмотреть возможности общего выхода наших предприятий на рынки третьих стран с целью реализации двусторонних проектов», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, выступая на украинско-сербском бизнес-форуме в Белграде, выразил надежду, что осенью Украина и Сербия заключат соглашение о свободной торговле.