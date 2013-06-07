«АвтоКрАЗ» за 5 месяцев уменьшил производство автомобилей на 3,4%

«АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил объемы производства автомобилей на 3,4% или на 9 автомобилей - до 252 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.

Кроме того, вторая волна финансово-экономического кризиса, существенно поразившая автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили негативно повлияли на планы работы «АвтоКрАЗа”.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16% или на 172 автомобиля - до 89.