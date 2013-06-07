«Азовсталь» за 5 месяцев увеличила производство готового проката на 19%

Металлургический комбинат «Азовсталь», по оперативным данным, за 5 месяцев произвел 1,22 млн тонн готового металлопроката, что на 19% больше, чем за январь-май 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По его данным, за отчетный период предприятие произвело 1,9 млн тонн стали, что на 5,8% меньше показателя за январь-май 2012 года. Производство чугуна выросло на 5,4% - до 1,84 млн тонн.

В мае «Азовсталь» произвела 173 тыс. тонн готового проката, 376 тыс. тонн стали, 327 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, комбинат «Азовсталь» за 2012 год произвел 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за 2011 год.

Производство стали сократилось на 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

Согласно данным «Азовстали», в 2012 году комбинат увеличил чистый убыток в 5,3 раза — до 2,695 млрд грн с 507,5 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год. Предприятие входит в состав группы «Метинвест».