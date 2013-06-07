Алчевский меткомбинат за 5 месяцев увеличил производство готового проката на 15,7%

Алчевский металлургический комбинат, по оперативным данным, за 5 месяцев 2013 года увеличил производство готового металлопроката на 15,7% по сравнению с январем-маем 2012 года – до 1,64 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По его информации, в январе-мае комбинат выплавил 1,79 млн тонн стали, что на 13% больше, чем по результатам 5 месяцев 2012 года.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 1,655 млн тонн чугуна, что на 11,5% больше показателя за январь-май 2012 года.

В мае предприятие произвело 333 тыс. тонн готового проката, 389 тыс. тонн стали, 332 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом – до 3,47 млн тонн. Комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали - на 2,5% больше, чем в 2011 году, производство чугуна выросло на 3,4% - до 3,52 млн тонн. По данным предприятия, в 2012 году его чистый убыток составил 1,028 млрд грн против 291,26 млн грн чистой прибыли по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Алчевский меткомбинат, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.