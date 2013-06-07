КрАСЗ за 5 месяцев сократил производство автомобилей на 23,5%

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, сократило производство автомобилей на 23,5% или на 340 единиц — до 1110 единиц.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

На предприятии также сообщили, что группа компаний АИС в мае возобновила крупноузловую сборку китайских автомобилей Geely на Кременчугском автосборочном заводе в связи с введением в Украине ввозных пошлин на легковые автомобили, под действие которых подпадают и Geely.

Уже в текущем месяце с конвейера завода сойдет 240 автомобилей Geely MK, а в июле планируется начать сборку Geely Emgrand.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.