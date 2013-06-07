Енакиевский метзавод за 5 месяцев сократил производство готового проката на 1,3%

Енакиевский металлургический завод за 5 месяцев сократил производство готового проката на 1,3% относительно января-мая 2012 года - до 1,14 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По данным источника, в январе-мае предприятие выплавило 1,15 тонн стали, что на 3,7% меньше, чем по результатам января-мая 2012 года.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1, 044 млн тонн чугуна, что соответствует показателю за январь-май 2012 года.

В мае ЕМЗ произвел 255 тыс. тонн проката, 256 тыс. тонн стали, 223 тыс. тонн чугуна.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

Енакиевский металлургический завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн.

Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали - на 2,3% больше, производство чугуна выросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.