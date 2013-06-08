Китай готовит новые ответные меры на санкции ЕС

В рамках начавшейся торговой войны между ЕС и Китаем власти КНР дали понять, что не намерены отступать перед экономическими санкциями Европы. В ответ на решение европейских властей ввести заградительные пошлины против солнечных панелей китайского производства власти КНР уже заявили о начале антидемпингового расследования по импортным винам из Европы.

Кроме того, в самом влиятельном печатном издании в Китае, People’s Daily (“Жэньминь Жибао”), вышла довольно гневная статья с обещаниями новых ответных мер со стороны Китая, сообщают Вести.ru. Это официальная газета Центрального комитета Коммунистической партии Китая, и она рассматривается как рупор правительственного мнения КНР.

«Несмотря на смену эпох и изменения баланса сил в мире, ряд европейцев сохранили свое прежнее снисходительное отношение к Китаю. Китай не хочет торговой войны. Однако явные протекционистские шаги не могут вызвать ничего иного, кроме ответных, решительных действий со стороны Китая. Мы все еще готовы к переговорам. Но при этом мы начинаем готовить новые ответные меры», - говорится в статье.

Одной из подобных мер оказалась антидемпинговая проверка в отношении европейского экспорта автомобилей в Китай.

Как стало известно агентству Reuters, в пятницу власти Китая заявили о том, что получили жалобы по поводу возможных случаев субсидирования европейских автомобилей со стороны промышленных автоконцернов в ЕС.

Проверка может затронуть автомобили премиум-класса. В этом случае под ударом окажутся такие производители, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Lamborghini, Ferrari и ряд других компаний.