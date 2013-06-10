«Метинвест» в этом году инвестирует 560 млн грн в модернизацию ММК им. Ильича

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» намерена инвестировать в модернизацию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК им. Ильича) 560 млн грн.

Об этом сообщил гендиректор ММК им. Ильича Юрий Зинченко в интервью корпоративной газете "Ильичевец".

«Всего в 2013 году в модернизацию комбината будет инвестировано порядка 560 млн грн», - цитирует издание гендиректора комбината.

Он подчеркнул, что ключевым проектом станет реконструкция аглофабрики общей стоимостью 2,548 млрд грн, из которых более 123 млн грн предприятие намерено освоить в текущем году.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.