Средняя цена на железную руду до конца года составит 110-120 долл. за тонну - эксперт

Средняя цена на железную руду в этом году составит около нынешнего уровня в 110-120 долл. за тонну с дальнейшим негативным прогнозом, заявил председатель совета директоров компании Anshan Iron and Steel (Ansteel) Чжан Сяоган в интервью изданию The Financial Times.

Согласно сообщению, данное обстоятельство связано с замедлением темпов роста экономики Китая.

«Металлургам трудно из-за избыточных мощностей в сталелитейной отрасли и слабого спроса на сталь», - отметил Чжан Сяоган.

При этом цены на железную руду уже упали более чем на 30% с февральского максимума в 158,9 долл. за тонну к закрытию торгов в пятницу на уровне 110,9 долл. за тонну.

Эксперт отметил, что те прибыли, которые имели место 5 лет назад и привели к перенасыщению рынка мощностями, более никогда не вернутся.

«Пьянящие прибыли сталелитейных заводов пять лет назад привели к нынешнему перенасыщению мощности», - сказал Чжан Сяоган. - "Те прибыльные года ушли навсегда и они никогда не вернутся".

