Moody's: низкие цены на сталь усилят риски для всех сталелитейных компаний Европы

Прогноз по сталелитейной промышленности Европы останется негативным в течение ближайших 12-18 месяцев в связи с продолжающимся снижением цен на продукцию, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's, передает Прайм.

По оценке специалистов агентства, в 2013 году спрос на сталь в 27 странах ЕС снизится на 2-4% после падения на 9,6% в 2012 году.

"Мы ожидаем, что слабый спрос, низкий коэффициент загрузки мощностей (ниже 75%) и падение цен на сырье продолжат негативно влиять на стоимость стали. При этом снижаются цены не только на горячекатаный рулон, но и на продукцию из углеродистой стали, используемой в основном в строительстве, из высокопрочной стали, используемой для производства сложных с технической точки зрения товаров и товаров для транспортной промышленности, а также из нержавеющей стали", - сказал старший вице-президент Moody's Стивен Оман (Steven Oman).

Агентство отмечает, что низкие цены на сталь усилят риски практически для всех сталелитейных компаний Европы - ThyssenKrupp AG (имеет рейтинг "Ba1" с негативным прогнозом), Aperam SA ("B1" с негативным прогнозом), и Schmolz + Bickenbach AG ("B3", находится в списке на пересмотр). При этом, по мнению аналитиков Moody's, ослабить риски ухудшения финансовых показателей смогут компании, которые стремятся к развитию своей деятельности на других рынках и производству других металлов. В частности, ArcelorMittal ("Ba1" с негативным прогнозом) в последнее время активно расширяет производство железной руды.

"Moody's улучшит прогноз по сталелитейному сектору Европы до стабильного, если индекс деловой активности PMI в регионе увеличится до 49 пунктов, а коэффициент загрузки мощностей приблизится к отметке 75%", - отмечается в пресс-релизе.