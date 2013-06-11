Украина предлагает Японии организовать производство автомобилей

Украина предлагает Японии рассмотреть возможность строительства завода для производства японских марок автомобилей на своей территории.

С таким предложением выступил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе встречи с послом Японии в Украине Тоичи Саката в ходе встречи 10 июня.

«Мы открыты для обсуждения и готовы двигаться навстречу. Мы хотели бы создать такие условия, чтобы известные японские автопроизводители строили заводы на территории Украины и выпускали на нашей территории линию своих автомобилей», - сказал Прасолов.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, в ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономическое сотрудничество между странами, применения Украиной спецпошлин на импорт легковых автомобилей, проект Соглашения о либерализации, содействия и взаимной защите инвестиций.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

В течение этих 3-х лет в Запорожской области на базе ЗАЗ планируется реализовать пилотный проект по созданию автомобильного кластера.

Справка УНИАН. Товарооборот между Украиной и Японией в 2012 г. вырос на 30% - до 1,5 млрд долл. США.

Японские компании активно импортируют из Украины продукцию пищевой промышленности и сельского хозяйства, прослеживается устойчивая тенденция в наращивании инвестиций, основная часть которых направлена в торговлю и обслуживание автомобилей.

Значительным потенциалом украинского экспорта является продукция сельского хозяйства и пищевые продукты. В частности, японские компании в 2009-2012 годах активно импортировали из Украины кукурузу, пшеницу и ячмень.

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