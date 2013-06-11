Украина введет маркировку лекарств параллельно с Евросоюзом

Система маркировки каждой упаковки лекарств в Украине будет вводиться параллельно со странами Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев на пресс-конференции, посвященной открытию международной конференции «Подходы к практической реализации Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобные преступления, которые угрожают здравоохранению».

Он подчеркнул, что Украина дождется, когда абсолютно все производители лекарственных средств, которые поставляют свои лекарства в страны европейского региона, будут готовы наносить соответствующий уникальный код, и только тогда эта норма вступит в силу как обязательная в Украине.

«Глобально реализация этого проекта в Европе происходит под непосредственным руководством Совета Европы. Поскольку именно директора по контролю качества и охране здравоохранения Совета Европы ведут непосредственное сопровождение этого проекта, который будет внедряться глобально в Европейском Союзе. Соответствующий законодательный акт уже принят. В Украине в этом году реализуется пилотный проект по отслеживанию лекарственных средств», - отметил Соловьев.

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