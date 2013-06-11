Суд обязал Львовский городской совет выплатить ЛАЗу 10,3 млн грн долга

Львовский апелляционный хозяйственный суд 3 июня вынес решение о выплате Львовским городским советом долга Львовскому автобусному заводу (ЛАЗ) за поставленную продукцию к Евро-2012. Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ЛАЗа Оксана Горак.

Она также отметила, что ЛАЗ требовал выплаты долга в июне 2013 года, однако суд с учетом финансовых трудностей Львовского коммунального автотранспортного предприятия, через которое будет осуществляться выплата долга, отсрочил выплату задолженности до апреля 2014 года.

“У Львовского автобусного завода непростые отношения с Львовским городским советом. Городской совет Львова не проводил проплаты за поставленные автобусы и троллейбусы с 2009 года. Решение суда – это для нас гарантии того, что долг будет выплачен”, - сказала Горак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, согласно решению суда выплатить долг ЛАЗу в размере 10,3 млн. грн за поставленную продукцию к Евро-2012 должно Львовское коммунальное автотранспортное предприятие №1 Львовского городского совета.

Как рассказала УНИАН пресс-секретарь ЛАЗа, в феврале ЛАЗ приостановил работу, поскольку городские советы Львова и Киева не рассчитались с заводом за поставленную продукцию, среди которых “злостным должником является Львовский городской совет”.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет обратился к руководству государства с требованием вернуть ЛАЗ в государственную собственность. В свою очередь руководство Львовского автобусного завода заявило о перенесении производства городских автобусов на Днепродзержинский автобусный завод.

Также на ЛАЗе заявили, что не исключают возможности начать производство своей продукции в России.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов на год. В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.