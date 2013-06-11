Европарламент усилил защиту рабочих от электромагнитного излучения

Брюссель. Европейский парламент усилил защиту рабочих от электромагнитного излучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном на сессии Европарламента докладе Элизабет Морин-Шартье (группа народных партий, Франция).

Новое законодательство, в частности, касается рабочих, которые работают в отраслях с высоким риском электромагнитного излучения, таких как металлургическая промышленность, или много времени проводят вблизи телевизионных и радиотрансляционных устройств.

Законодательство, в частности, устанавливает новые предельно допустимые нормы электромагнитного излучения, а также требует от работодателей осуществить оценку соответствия устройств, используемых на производстве, новым стандартам.

Предусматривается, что новое законодательство вступит в силу уже с 1 июля этого года после его окончательного одобрения Советом ЕС до конца июня.