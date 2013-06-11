Украина от запланированной продажи энергокомпаний может получить до 2 млрд грн

Максимальная сумма, которую государство может получить от запланированной продажи госпакетов акций семи облэнерго, а также "Донбассэнерго", составляет 2 млрд грн.

Об этом сообщил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его оценке, общая рыночная капитализация планируемых к приватизации акций энергокомпаний составляет менее 1 млрд грн.

Тем не менее, по мнению Паращия, план Фонда государственного имущества Украины получить 4 млрд грн от приватизации этих объектов может быть осуществим, если должным образом будет подготовлена продажа "Донбассэнерго". В частности, по словам эксперта, высокую стоимость "Донбассэнерго" можно обеспечить, если НКРЭ утвердит частичное (60-80%) возмещение затрат компании на реализацию недавно утверждённых инвестиционных проектов на Славянской ТЭС (общей стоимостью в 9,3 млрд грн) за счёт надбавки к тарифу.

Напомним, ФГИУ до конца 2013 г. планирует провести приватизационные конкурсы по продаже 46% акций "Черкассыоблэнерго", 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

Фонд госимущества также в августе т.г. выставит на продажу 60,7% акций «Донбассэнерго».