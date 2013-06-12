«Запорожсталь» погасила синдицированный кредит на 195 млн долл.

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в июне 2013 года погасил синдицированный кредит в размере 195 млн долл. США, предоставленный предприятию в сентябре 2008 года, сообщила пресс-служба «Запорожстали».

«В условиях жесткой конкуренции на мировых и внутренних рынках комбинат «Запорожсталь» эффективность и прибыльность определил основными приоритетами своей деятельности. Комбинат проводит активную модернизацию производственных мощностей с августа 2012 года и продолжает обслуживать текущий портфель кредитов»,- цитирует пресс-служба финансового директора ПАО «Запорожсталь» Руслана Божко.

Согласно сообщению, синдицированный кредит был предоставлен синдикатом девяти банков. Организаторов синдиката выступил CITIBANK N.A. (Великобритания). В число участников синдиката вошли ABN AMRO AMRO BANK N.V. (Нидерланды), ALPHA BANK A.E. (Греция), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Франция), COMMERZBANK AG (Германия), ING BANK N.V. (Нидерланды), KBC BANK N.V (Бельгия), LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (Германия), RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AKTIENGESELLSHAFT (Австрия), CITIBANK N.A. (США).

Как сообщал УНИАН, «Запорожсталь» в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличила производство стали на 0,4% - до 1,553 млн тонн с 1,548 млн тонн.

Также за 5 месяцев 2013 года по сравнению с январем-маем прошлого года выросло производство проката на 3,7% - до 1,329 млн тонн, а чугуна - сократилось на 1,8%, до 1,306 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.