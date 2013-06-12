Поставки металлопроката на украинский рынок сократились на 21%

По оценкам «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК), объем поставок металлопроката на украинский рынок, без учета трубной продукции, в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 20,9% - до 1,799 млн тонн.

Согласно сообщению компании, объем импорта металлопроката за 4 месяца 2013 года по сравнению с январем-апрелем 2012 года сократился на 27,2% - до 421 тыс. тонн, а доля импорта на рынке снизилась до 23,4% с 25,4% в январе-апреле прошлого года.

При этом пресс-служба отмечает, что за этот же период прирост по основным позициям в процентном выражении наблюдается в поставках катанки на 20,8%, арматуры - на 6,5% и стали оцинкованной - на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снизились поставки балки на 20,5%, листа горячекатаного - на 11,3%, швеллера - на 16,5%, листа холоднокатаного - на 11,6%, и уголка - на 32,2%.

В разрезе отраслевого потребления, по итогам 4 месяцев в адрес металлоторговых компаний было поставлено 38,4% от всех поставок, в адрес трубных заводов – 15,4%.

Предприятия машиностроительной отрасли в январе-апреле закупили 15,5% от общего количества поставок на украинский рынок.

Как сообщал УНИАН, объем поставок металлопроката на украинский рынок, без учета трубной продукции, за 3 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 26% - до 1,249 млн тонн.

При этом объем импорта металлопроката за 3 месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года сократился на 42,2% - до 271 тыс. тонн, а доля импорта на рынке снизилась на 6,3 п.п. - до 21,7%.

«Украинская горно-металлургическая компания» была создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

В 2012 году компания увеличила чистую прибыль в 7,45 раза - до 69,2 млн грн.

В 2013 году компания намерена увеличить реализацию металлопроката на 6,7% - до 500 тыс. тонн.