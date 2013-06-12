Прасолов считает перспективным выпуск сельхозтехники вместе с Беларусью

Минск. Создание совместных с Беларусью предприятий по производству сельхозтехники для Украины является перспективным направлением.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в среду, 12 июня, на встрече с министром промышленности Беларуси Дмитрием Катериничем.

«Беларусь и Украина друг для друга являются мощными партнерами, и, несмотря на то, что в мировой экономике есть определенные проблемы, у наших стран сложились достаточно устойчивые экономические отношения. Увеличение производства сельскохозяйственной техники очень важно для нашей страны, потому что сельскохозяйственный рынок растет, необходимо увеличивать экспортные возможности, а это зависит от техники», - сказал Прасолов.

Он подчеркнул, что поэтому создание совместных с Беларусью предприятий по производству сельхозтехники для Украины является перспективным направлением.

«Это позволит нам осуществлять необходимую модернизацию парка комбайнов, прицепных устройств, тракторов и другой техники. По разным подсчетам, из-за нехватки сельхозтехники на украинских полях в год теряется около 5 млн тонн зерна. Украине нужно обновить около 31 тыс. устаревших и энергозатратных тракторов, это очень много. А с учетом имеющихся мощностей стране не под силу произвести необходимое количество тракторной техники», - отметил Прасолов.

При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована в локализации производств, а не в создании предприятий по сборке техники.

В свою очередь министр промышленности Беларуси Катеринич также подчеркнул, что для того, чтобы Украине выполнить задачи по увеличению объема производства сельскохозяйственной продукции, необходимо обновление сельхозтехники.

«Согласно расчетам, необходимо ежегодно обновлять и вводить в эксплуатацию около 7,5 тыс. комбайнов, это колоссальная цифра. Поэтому задача удвоить производство сложно-технической техники к 2015 году на площадях уже имеющихся в Украине предприятий, безусловно, серьезная», - отметил Катеринич.

Стороны также обсудили схемы финансирования поставок техники белорусского производства и совместно выпускаемой продукции.

Справка УНИАН. Украина является важным торгово-экономическим партнером предприятий Министерства промышленности Беларуси. Взаимный товарооборот подведомственных предприятий с украинскими компаниями в 2012 году составил 829,3 млн долл. В первом квартале 2013 года взаимный товарооборот достиг 161,9 млн долл.

Импорт предприятий системы Минпрома Беларуси в 2012 году составил 440,8 млн долл., в январе-марте 2013 года - 90,9 млн долл. Основу импорта из Украины составляет прокат черных металлов, запасные части и комплектующие к тракторной, автомобильной и зерноуборочной технике.

Экспорт подведомственных Минпрому Беларуси организаций в Украину в 2012 году составил 388,6 млн долл., в первом квартале текущего года - 70,9 млн долл. Основу белорусского экспорта составляют тракторы и тракторокомплекты РУП «МТЗ», автомобильная техника ОАО «МАЗ», карьерная техника и запасные части к машинам ОАО «БелАЗ», двигатели и запасные части ОАО «ММЗ», лифтовое оборудование ОАО «Могилевлифтмаш», холодильники и стиральные машины ЗАО «Атлант».