Метпредприятия Украины за 5 месяцев увеличили импорт железорудного сырья на 33%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае увеличили объемы импорта железорудного сырья (ЖРС) на 33% относительно 5 месяцев 2012 года - до 1,157 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром», в мае объемы импорта ЖРС составили 203 тыс. тонн.

Объемы экспорта железорудного сырья украинскими ГОКами за январь-май выросли на 13% к объему экспорта за аналогичный период 2012 года – до 16,020 млн тонн.

В мае экспорт ЖРС составил 3,45 млн тонн.

Обеспечение метпредприятий железорудным сырьем за 5 месяцев 2013 года составило: по окатышам – 92%, по агломерату – 98%, по аглоруде – 100% и по железорудному концентрату – 99%.

«Скорректированный балансовый график обеспечения метпредприятий железорудным сырьем в мае выполнен: по окатышам – на 94%, по агломерату – на 98%, по аглоруде – на 97%, по концентрату – на 93%», - сообщили УНИАН в «Металлургпроме».

Как сообщал УНИАН, за 2012 год метпредприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья на 72,3% относительно 2011 года - до 2,72 млн тонн. Украинские горнодобывающие предприятия реализовали 69,299 млн тонн продукции – на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт было отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше, чем в 2011 году. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,- до 34,254 млн тонн.