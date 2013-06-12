Каленков назначен заместителем министра промышленной политики

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Каленкова заместителем министра промышленной политики Украины. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента. Другим указом Янукович освободил Каленкова от должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

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