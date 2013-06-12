Метпредприятия с начала июня снизили среднесуточное производство проката на 8,6%

За первые 10 дней июня 2013 года среднесуточное производство металлопроката на металлургических предприятиях Украины снизилось по сравнению с маем на 8,6% - до 72 тыс. тонн, сообщили УНИАН в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, среднесуточное производство стали с начала июня сократилась на 2,9% - до 86,3 тыс. тонн. Производство чугуна выросло на 0,9% тыс. тонн - до 78,6 тыс. тонн.

По состоянию на 1 июня на метпредприятиях в работе находилось 27 из 36 доменных печей (75%), 18 из 21 конвертера (86%), 7 из 16 мартеновских печей (44%) и 5 из 15 электропечей (33%).