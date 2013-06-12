За 5 месяцев 2013 года украинские метпредприятия увеличили импорт кокса в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – с 86 тыс. тонн до 430 тыс. тонн.

Об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, по импорту в мае было завезено 15 тыс. тонн кокса.

По информации «Металлургпрома», за январь-май металлургическим предприятиям поставлено 5,57 млн тонн украинского кокса – на 9% меньше, чем за январь-май прошлого года. В мае украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,08 млн т кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 6,0 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и 97% от объема поставок за 5 месяцев 2012 года.

В январе-мае украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 8% - до 4,64 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в мае составил 960 тыс. тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 5 месяцев составили 5,73 млн тонн – на 10% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-мае сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 10,37 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение мая существенно не изменились и по состоянию на 1 июня составили около 570 тыс. тонн.