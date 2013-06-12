"Богдан Моторс" поставит Люблину 12 троллейбусов за 9,6 млн долл.

Варшава . Украинская компания "Богдан Моторс" совместно со своим польским партнером фирмой URSUS подала заявку на поставку городу Люблину на Востоке Польши 12 низкопольных троллейбусов класса "мега" за около 9,6 млн долл. (c НДС, 1USD=3,2PLN).

Об этом УНИАН сообщило коммунальное предприятие ZTM Lublin, которое сегодня, 12 июня, открыло заявки участвующих в тендере на поставку таких троллейбусов компаний.

Кроме польско-украинского консорциума свою заявку подал крупнейший польский производитель муниципального транспорта Solaris Bus & Coach S.A., предложивший свою продукцию за 7,8 млн долл., что почти на 20% дешевле.

Город, согласно сообщению ZTM Lublin, планировал потратить на эту покупку 8,5 млн долл.

Представитель проводящей тендер компании Каролина Сивы сказала УНИАН, что лучшее предложение Solaris еще не означает победу этой компании, заметив, что тендерная комиссия будет детально анализировать оба предложения в течение месяца.

Польская газета Dziennik Wschodni отмечает, что обе компании предложили одинаковый строк гарантии, антикоррозийную защиту и время работы аккумуляторов. В тоже время, по ее данным, Solaris декларирует, что их троллейбусы смогут проехать без доступа к сети расстояние в два раза больше - 5 км.

"Что интересно: с точностью до наоборот было в предыдущем тендере, который выиграли URSUS и «Богдан» на поставку 38 более коротких троллейбусов", - отмечает издание.

Кроме того, по ее данным, Solaris в этот раз также предложил больше мест для сидения на самом низком и удобном для пассажиров уровне: 14 в сравнении с 12, которые предложили конкуренты (в предыдущем тендере тоже было наоборот - УНИАН).

Первая партия из шести троллейбусов, согласно условиям тендера, должна быть поставлена до мая, а следующая до сентября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля консорциум "Богдан Моторс" и URSUS подписали контракт на поставку 38 троллейбусов класса "макси" стоимостью 20,3 млн долл. (с НДС) после того, как накануне польский апелляционный совет подтвердил победу этих компаний в тендере, в котором также принимал участие Solaris.

Cправка УНИАН. Ранее компания ZTM Lublin называла среди причин, по которым она выбрала предложение польско-украинского консорциума, не только меньшую цену, но также их лучшие технические характеристики.

Польско-украинский консорциум предложил поставить Люблину троллейбусы по цене около 550 тыс. долл. каждый (с НДС), что примерно на 0,5% дешевле, чем Solaris.

Компания Ursus SA является одним из крупнейших в Польше производителей сельскохозяйственной техники с 120-летней историей, который, однако, ранее не производил троллейбусов.

"Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.