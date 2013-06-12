«Метинвест» расширил дистрибуторскую сеть в России

Оптово-розничный канал сбыта металлопроката группы «Метинвест» в Российской Федерации «Метинвест Евразия» расширил сеть дистрибуции и открыл офис продаж и металлобазу в Нижнем Новгороде, сообщили в «Метинвесте».

«Нижний Новгород является одним из крупнейших и активно развивающихся промышленных центров Приволжского Федерального округа, располагая машиностроительными, трубными, судостроительными и другими предприятиями, что стало решающим фактором при принятии решения об открытии склада и офиса продаж «Метинвест Евразии», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, создание подразделения в Нижнем Новгороде позволит оптимизировать логистику, в том числе повысить оперативность поставок стандартных позиций металлопроката и материала «под заказ», а также улучшить сервис для клиентов «Метинвест Евразии» из Нижегородской, Костромской, Кировской областей, республик Марий Эл и Чувашия.

На металлобазе в Нижнем Новгороде будет постоянно поддерживаться товарный запас порядка 4-5 тыс. тонн, включая рядовой и низколегированный толстолистовой прокат, судолист, холоднокатаный и оцинкованный прокат, балку, уголок, швеллер, гнутые профили, арматуру, катанку и другой прокат, производимый металлургическими предприятиями «Метинвеста» (МК «Азовсталь», ММК им. Ильича, ЕМЗ) и МК «Запорожсталь».

«Открытие новой складской площадки в Нижнем Новгороде позволит нам в ближайшем будущем усилить сеть дистрибуции в Поволжье», – отметил генеральный директор «Метинвест Евразии» Роман Рыбалов.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

ООО «Метинвест Евразия» — оптово-розничный канал сбыта металлопроката группы «Метинвест» в Российской Федерации. Компания осуществляет реализацию продукции ММК им. Ильича, «Запорожстали», МК «Азовстали», Енакиевского МЗ и других производителей на российском рынке через сеть филиалов, включающую в себя более 30 складов и металлобаз в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Приволжском Федеральных округах РФ.

Основными потребителями продукции «Метинвест Евразии» являются предприятия машиностроения, металлургии, строительства, а также металлоторгующие компании и сервисные металлоцентры — свыше 3000 предприятий России.