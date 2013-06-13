Эпоха России в индийской транспортной авиации подходит к концу - СМИ

Эпоха России в индийской транспортной авиации начинает подходить к концу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Calcutta Telegraph.

Как напоминает издание, во вторник, 12 июня, ВВС Индии приобрели первый американский самолет марки C-17 Globemaster III, производимый компанией Boeing. Это воздушное судно используется для транспортировки военных и военного оборудования из США в Ирак, Афганистан и другие страны.

В статье говорится, что именно C-17 станет основным самолетом индийских ВВС для перевозки тяжелых грузов и со временем заменит российские Ил-76. Как полагает издание, этот процесс займет не менее десяти лет.

Еще четыре С-17 будут доставлены в Индию в 2013 году, а в 2014 году индийские ВВС получат пять таких самолетов. Первая эскадрилья разместится на базе Хиндон к востоку от Дели.

Как сообщал УНИАН, генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива заявил на авиасалоне в Рио-де-Жанейро в начале апреля 2013 года, что испытания военно-транспортного самолета Ан-70 приостановлены вследствие затягивания работ со стороны одного из двух заказчиков – Министерства обороны России.

Между тем, в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ со ссылкой на премьер-министра Николая Азарова заявили, что Украина продолжит производство Ан-70 даже без участия России.

«Мы договорились о возобновлении сотрудничества по проекту Ан-70 и начали работать. Сейчас отдельные российские чиновники заявляют о том, что они сами собираются создавать военно-транспортный самолет. Украина в таких условиях будет вынуждена продолжать работы, нести расходы, но мы создадим этот самолет. Он сейчас проходит летные испытания. Это последняя стадия разработки этого самолета», - цитирует департамент Секретариата КМУ главу правительства Украины.

При этом Н.Азаров обратил внимание, что Украина сможет довести Ан-70 до серийного производства.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.