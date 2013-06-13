Донецк отсудил у ЛАЗа 25 миллионов гривень

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) должен вернуть Донецкому горсовету 25 миллионов гривень за 10 автобусов, которых так и не поставил к Евро-2012.

Соответствующее решение по долгу ЛАЗа принял Киевский апелляционный суд, сообщает ZIK.

По словам донецкого мэра Александра Лукьянченко, теперь Донецк не нуждается в этих автобусах, которые должны были поступить городу еще в мае 2012 года.

Руководство ЛАЗа объяснило невыполнение заказ задержкой с поставкой деталей из Европы и уже подало кассацию на решение Киевского апелляционного суда.

Как известно, существуют большие долговые обязательства за автобусы к Евро-2012 перед львовским заводом со стороны Львова (25 миллионов гривень) и Киева (63 миллиона гривень).

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